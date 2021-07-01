Власти Москвы опровергли информацию о падении выручки общепита на 80 процентов

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Выручка заведений общественного питания в столице снизилась лишь на 20 процентов в первые дни после введения системы QR-кодов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 1 июля.

Общая выручка кафе и ресторанов в городе 28 июня, в первый день действия системы, составила 641,1 миллиона рублей, что на 23,65 процента меньше, чем неделей ранее. 29 июня данный показатель вырос до 685,7 миллиона рублей, что меньше аналогичного показателя прошлой недели на 20,2 процента, отмечает РБК.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

C 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека, либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.