Минэкономразвития повысит прогноз по инфляции и ВВП

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Прогноз по инфляции в России в нынешнем году повысят с текущих 4,3 процента. Об этом в четверг, 1 июля, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

— Мы пересмотрим цифры, понятно, цифры вверх — на следующей неделе доведем до регионов и опубликуем промежуточный прогноз, основные параметры, — сказал он.

Глава ведомства уточнил, что это позволит не допустить ужесточения бюджетной политики, а также позволит сформировать бюджет регионам более точно. Кроме того, Максим Решетников добавил, что в августе в стране будет наблюдаться дефляция, пишет РИА Новости.

Министр добавил, что также будет повышен прогноз роста ВВП на нынешний год с 2,9 процента. По его словам, оценки Минэкономразвития по росту экономики страны в 2021 году достаточно скромные.

Например, оценка ЦБ РФ по росту ВВП выше прогноза ведомства на 3–4 процента. Промежуточную версию расчетов Министерства на ближайшие три года регионы получат уже на следующей неделе.

Максим Решетников подчеркнул, что ВВП страны за 2020 год снизился на три процента, а в январе-марте нынешнего года вырос на 3,7 процента в годовом выражении. Он выразил надежду, что жесткого влияния коронавирусных ограничений на этот показатель удастся избежать.

Ранее председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что масштабная вакцинация поможет избежать ограничений в экономике и падения ВВП.