Набиуллина заявила, что массовая вакцинация поможет избежать ограничений в экономике

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Массовая вакцинация от COVID-19 положительно повлияет на рост ВВП и поможет избежать новых ограничений в экономике. Об этом в пятницу, 11 июня, заявила председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина.

Она добавила, что вакцинация даст коллективный иммунитет, который позволит снять ограничения, оставшиеся в некоторых экономических секторах. Например, в сфере услуг.

— И у инвесторов будет больше доверия к экономике России — и у российских, и у иностранных, — если такой коллективный иммунитет будет. Это повышает инвестиционную привлекательность, — цитирует Эльвиру Набиуллину РИА Новости.

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Ранее свыше трех миллионов доз вакцины «ЭпиВакКорона» выпустили в России.

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