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Свыше трех миллионов доз вакцины «ЭпиВакКорона» выпустили в России
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Свыше трех миллионов доз вакцины «ЭпиВакКорона» выпустили в России

Анастасия Волоснова

Общество

Более трех миллионов доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» произвели в России. Об этом в пятницу, 11 июня, рассказал директор ГНЦ «Вектор» Ринат Максютов.

По словам Максютова, со старта производства препарата в 2021 году в России выпустили более трех миллионов доз вакцины, пишет РИА Новости.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о темпах производства вакцин от COVID-19 в России. В ведомстве заявили, что Россия производит достаточно вакцин от коронавируса, чтобы достичь коллективного иммунитета к осени.

В России одобрены для применения три двухкомпонентные вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, используется однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

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