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Стали известны подробности состояния здоровья Петра Мамонова

Юлия Курганова

Общество
Стали известны подробности состояния здоровья Петра Мамонова
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Актер и музыкант Петр Мамонов попал в больницу с коронавирусом. Его жена Ольга в четверг, 1 июля, рассказала о состоянии здоровья артиста.

Мамонов находится в реанимации в больнице в Коммунарке, сообщила она.

— Он находится сейчас в Коммунарке, пятые сутки, состояние оценивается как тяжелое. Все, больше ничего в больнице не говорят, — сказала супруга актера.

Также Ольга рассказала, что сначала у музыканта поднялась высокая температура, которую они пытались сбить самостоятельно, но позже состояние актера стало стремительно ухудшаться.

— Сначала температура поднялась, сбили, а потом стал очень тяжело дышать, день, другой, третий, потом я скорую вызвала, — рассказала Мамонова, передает портал Nation News.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что в Театре имени Пушкина рассказали о самочувствии Веры Алентовой. Актриса была госпитализирована в больницу с подозрением на COVID-19.

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