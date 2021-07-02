«Какие хорошенькие!»: Кудрявцева сфотографировалась с дочерью в аэропорту

Фото: instagram/leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в соцсети Instagram опубликовала снимок с дочерью Марией. Они запечатлелись в аэропорту.

Знаменитость рассказала, что наследница в первый раз отправилась в детский лагерь в Сочи, на курорт Роза Хутор.

— Ну вот и у нас первый детский лагерь от балетной школы Егора Симачева! Посмотрим, как Маша себя поведет, — написала под фото Кудрявцева.

Теледива предстала в кадре в летнем костюме из трикотажа яркого цвета. Также она выбрала кислотные кроссовки с ярко-оранжевыми вставками. На девочке были надеты джинсы, ярко-красная курточка и такого цвета кроссовки. Маша мило улыбалась в кадре.

Поклонники отметили, что мама с дочкой прекрасно выглядят и одарили их комплиментами.

«Какие хорошенькие!»; «Лера, вы с дочей — прелесть!»; «Машенька, как куколка», — прокомментировали снимок пользователи.

Напомним, что Лера Кудрявцева уже восемь лет счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. В 2018 году знаменитость стала мамой во второй раз, она родила дочку Марию. Примечательно, у телеведущей есть старший сын Жан от первого брака с барабанщиком из группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком. Она поддерживает с ним теплые отношения. Звезда восхищается своей невесткой и любит проводить время с внуком Львом, хоть одно время и старалась не упоминать, что уже стала бабушкой.