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Первые кадры голливудской версии «Иронии судьбы» появились в Сети

Юлия Курганова

Развлечения
Первые кадры голливудской версии «Иронии судьбы» появились в Сети
кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Первые кадры голливудской версии советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» появились в Сети.

Актеры Томас Манн и Эмма Робертс — племянница Джулии Робертс — играют в новой картине персонажей, в основу которых легли образы Надежды Шевелевой и Евгения Лукашина из оригинальной ленты.

Кадры, которые появились в Twitter, показывают сцены празднования Рождества в Бостоне.

Роль Ипполита в голливудском фильме, постановкой которого занимается режиссер Марюс Вайсберг, досталась 36-летнему актеру Льюису Тану. В ролях подруг Надежды на экране появятся Анна Акана и Мэделин Петш.

Какой-либо информации о датах выхода фильма пока нет, сообщает портал Nation News.

Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» был снят Эльдаром Рязановым в 1975 году и впервые показан в СССР 1 января 1976 года по первой программе Центрального телевидения.

Аудитория первого показа оценивается в 100 миллионов зрителей, а уже 7 февраля ленту повторили по многочисленным просьбам зрителей. Показ фильма 31 декабря по телевидению стал многолетней традицией.

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