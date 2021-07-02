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Девять новых спортивных комплексов построят в Москве

Полина Долганова

Город
Девять новых спортивных комплексов построят в Москве
Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства

В первой половине 2021 года город заключил с инвесторами договоры на право размещения девяти новых спортивных объектов на участках общей площадью 5,66 гектара. Новые спортивные комплексы должны появиться в шести округах столицы в течение первых шести месяцев 2022 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, сумма ежегодных платежей по соответствующим договорам составит более 18,3 миллиона рублей.

— Для сравнения: в 2020 году, когда стартовали такие торги, было заключено 14 соглашений на право размещения спортивных комплексов, которые должны появиться уже в этом году, — рассказал заммэра.

Он добавил, что победители аукциона смогут самостоятельно выбрать тип сооружения из утвержденного списка, в котором насчитывается 25 позиций. Так, в Москве может появиться любой спортивный комплекс — от физкультурно-оздоровительного до отдельного поля для регби.

Земельные участки, предназначенные для возведения на их территориях спортивных объектов, расположены на севере, юге, западе столицы и в Зеленограде. Кроме того, два новых комплекса появятся на востоке Москвы и три — в Новомосковском административном округе. Самый большой земельный участок общей площадью 1,08 гектара расположен в южной части города — на улице Академика Янгеля. Об этом рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Остальные объекты возведут на Ленинградском шоссе, Лухмановской улице, в поселениях Мосрентген, Московский и Филимоновское, на Перовской улице, в 11-м районе Зеленограда и в Новомещерском проезде.

Уже в текущем году в столице планируют построить 13 новых спортивных сооружений. За последнее десятилетие в Москве появилось более 140 крупных спорткомплексов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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