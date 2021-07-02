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«Я не жалею»: домработница Пугачевой объяснила, почему у нее нет детей

Михаил Алимов

Общество
«Я не жалею»: домработница Пугачевой объяснила, почему у нее нет детей
Фото: Скриншот передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир»

Домработница Людмила Дороднова, которая много лет работала у известных людей, призналась, почему за все эти годы не завела собственных детей. По ее словам, работа была для нее важнее, она ни о чем не жалеет.

Она два года состояла в браке, но с мужем особо не виделась — Дороднова жила у певицы Аллы Пугачевой в доме, постоянно работая. Она рассказала, что у нее были беременности от разных мужчин, но не было желания оставить собственного ребенка.

— Аборты, и не один, я сделала. Раз я сделала первый и второй, то и третий, и пятый ребенок мне не нужен. У меня работа была важнее, чем все остальное. Когда я с Аллой сошлась, ее Кристине было восемь лет. Я помогала, как могла. А своя семья? Я не жалею, что у меня нет ни мужа, ни детей. Я бы ничего не поменяла, — рассказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Вместе с тем женщина признается, что любит детей. На своих у нее бы не осталось времени из-за работы, поэтому для нее очень важны дети Филиппа Киркорова, Тамары Миансаровой и Аллы Пугачевой.

— Если бы у меня были свои дети, то я не жила бы этой жизнью, — утверждает она.

Людмила Дороднова в 1964 году стала домработницей у певицы Тамары Миансаровой, творчество которой очень любила. Спустя 15 лет она устроилась в дом к Алле Пугачевой, которая на тот момент состояла в браке с режиссером Александром Стефановичем. После развода Примадонны с четвертым мужем Филиппом Киркоровым Дороднова решила остаться домработницей у него. Она проработала там до 2020 года. Певец уволил ее, но поддерживает материально.

Ранее певица Лолита рассказала, почему именно ей доверили объявить о своем разрыве Пугачева и Киркоров. По ее словам, она была их «доверенным лицом».

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