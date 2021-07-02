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Москва поставила за рубеж более половины российских экспортных лекарств

Полина Долганова

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Москва поставила за рубеж более половины российских экспортных лекарств
Фото: Пресс-служба Госдумы

Москва поставила за рубеж более 50 процентов медицинского оборудования и лекарств от общероссийского экспорта. Об этом свидетельствуют результаты внешнеторговой деятельности Московского экспортного центра (МЭЦ) с января по апрель 2021 года.

По словам руководителя городского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, объем несырьевого неэнергетического экспорта города за вышеуказанный период вырос на 1,6 миллиарда долларов по сравнению с прошлым годом.

Наибольший рост показали отрасли медицины и фармацевтики. Так, объем экспорта этих направлений возрос до 337 миллионов долларов. Из них 55 процентов товаров поставляются из столицы.

Основными импортерами города в направлении медоборудования и лекарств стали Аргентина, Италия и Украина. Общий объем экспорта в эти страны составил свыше 120 миллионов долларов за 2021 год. Такие показатели превышают результаты прошлого года почти в девять раз.

Первое место в списке наиболее востребованных товаров занимают препараты для вакцинации. Объем их экспорта более чем в 20 раз превзошел показатели аналогичного периода 2020 года. Доля российской столицы, при этом, составляет 78 процентов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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