Музей археологии открыл выставку «Окно в прошлое»

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Музей археологии Москвы приглашает посетителей на выставку «Окно в прошлое: удивительный мир реконструкции», где можно увидеть подлинные находки с территории Московского региона.

Всего посетителям представят более 600 предметов: восточнославянские украшения, древние сосуды, орудия труда и другие. Выставка охватывает протяженный хронологический период — от древнекаменного до XIX века. Здесь можно познакомиться с приемами первичной обработки камня, способами его шлифования и сверления, узнать как делали древнюю посуду.

Антропологические реконструкции и методы воссоздания средневекового костюма по материалам погребений позволят более детально понять, как жили наши предки. Показаны различные технологии раннего железного века и приемы изготовления керамических изделий в эпоху Средневековья и Нового времени.

Часть экспозиции посвящена находкам эпохи раннего железного века. На рубеже IX–VIII веков до нашей эры в бассейне реки Москвы появилось финно-угорское население, оставившее памятники дьяковской археологической культуры. Из глины делали не только посуду, рыболовные грузила и пряслица, но и бусы, детские игрушки-погремушки, миниатюрные сосудики, фигурки людей и животных.

Экспозиция представит артефакты, найденные во время археологических исследований Волго-Окского междуречья. В результате масштабных раскопок курганных захоронений удалось установить, что в XII веке долину реки Москвы занимали славяне, принадлежавшие к потомкам летописного племени вятичей.

Важный раздел выставки — это демонстрация керамических изделий эпохи Средневековья и Нового времени: подлинных и реконструированных форм. Посетители смогут увидеть процесс изготовления глиняных московских игрушек XVI–XVII веков и турецких курительных трубок XVIII–XIX веков.

Выставка открыта до 31 марта 2022 года, сообщается на сайте музея.