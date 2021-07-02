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Девушка в подмосковном Щелкове попала в реанимацию после обстрела неизвестным

Михаил Алимов

Происшествия
Девушка в подмосковном Щелкове попала в реанимацию после обстрела неизвестным
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Московская область, Щёлково Карта всех событий

Московские врачи оказывают помощь раненой в городе Щелково девушке. Неизвестный выстрелил ей в бедро из травматического пистолета. Об этом в пятницу, 2 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника «ВМ», вечером 1 июля стало известно, что 18-летнюю девушку наряд скорой помощи доставил в одно из столичных медицинских учреждений. Ей диагностировали ранение левого бедра.

Сам же инцидент произошел неделей ранее, в четверг, 24 июня. В городе Щелково неизвестный ранил девушку из пневматического пистолета. Пострадавшую доставили в экстренное реанимационное отделение. Спустя какое-то время ее перевезли в столичное отделение, где она смогла рассказать подробности происшествия.

По данному факту проводится проверка.

Ранее «ВМ» писала о мужчине, который открыл стрельбу у школы в Волгоградской области. Двоих подростков госпитализировали.

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