Девушка в подмосковном Щелкове попала в реанимацию после обстрела неизвестным

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Московская область, Щёлково Карта всех событий

Московские врачи оказывают помощь раненой в городе Щелково девушке. Неизвестный выстрелил ей в бедро из травматического пистолета. Об этом в пятницу, 2 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника «ВМ», вечером 1 июля стало известно, что 18-летнюю девушку наряд скорой помощи доставил в одно из столичных медицинских учреждений. Ей диагностировали ранение левого бедра.

Сам же инцидент произошел неделей ранее, в четверг, 24 июня. В городе Щелково неизвестный ранил девушку из пневматического пистолета. Пострадавшую доставили в экстренное реанимационное отделение. Спустя какое-то время ее перевезли в столичное отделение, где она смогла рассказать подробности происшествия.

По данному факту проводится проверка.

Ранее «ВМ» писала о мужчине, который открыл стрельбу у школы в Волгоградской области. Двоих подростков госпитализировали.