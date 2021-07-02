Глава Роспотребнадзора поблагодарила Сергея Собянина и Анастасию Ракову за «спасение Москвы»

Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поблагодарила мэра Москвы Сергея Собянина и его заместителя по вопросам соцразвития Анастасию Ракову за «спасение Москвы» от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 2 июля, пишет РИА Новости.

— С самого начала хочу сказать спасибо большое Анастасии Владимировне и Сергею Семеновичу <...> за то, что было сделано для Москвы, так скажу, это не громкие слова, а просто за спасение Москвы, так оно и есть, — заявила Попова на пленарном заседании международного конгресса Urban Health.

Она также отметила, что мэр и его заместитель также являются инициаторами проведения этого мероприятия.

Ранее Попова попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина поддержать проект постановления о запрете массовых мероприятий в регионах России на фоне сложной эпидемиологической обстановки из-за COVID-19.