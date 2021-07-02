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Прокуратура подтвердила смерть мэра Коломны

Полина Долганова

Происшествия
Прокуратура подтвердила смерть мэра Коломны
Фото: kolomnagrad.ru

Прокуратура подтвердила смерть мэра Коломны Дениса Лебедева. Об этом в пятницу, 2 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства Наталия Григорьева.

— Сегодня в городском округе Коломна обнаружено тело главы городского округа Дениса Лебедева, — сказала собеседница «ВМ».

Отмечается, что на место происшествия по указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина выехали первый заместитель прокурора области Андрей Ганцев и городской прокурор Коломны Александр Рубанов.

Ранее «ВМ» писала, что мэр Коломны Денис Лебедев был найден мертвым в своей квартире. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

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