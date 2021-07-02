Лукашенко заявил, что в Белоруссии завершилась масштабная антитеррористическая операция
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о масштабной антитеррористической операции, проведенной в стране.
— Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем, — рассказал он о причинах своей небольшой задержки перед церемонией вручения государственных наград во Дворце Независимости.
По его словам, те мероприятия, которые провела контрразведка страны, позволят предъявить претензии конкретным политическим руководителям Германии — канцлеру Ангеле Меркель и «кое-кому из руководства».
— О крепости нашего государства говорит то, что ребята в погонах проявили себя достойно и пришли за наградами, а их подчиненные и коллеги осуществляли ту масштабную операцию, которая только что закончилась. Это говорит, что у нас есть сила воли, мы идейно стойкие и нас никто не наклонит, — заявил Лукашенко.
Также он упомянул, что военные искоренили «язвы и опухоль», которые должны были устранить, отмечает «БелТА».
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не станет принимать украинские самолеты. Такое решение принято в ответ на аналогичные действия украинских властей.