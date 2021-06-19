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Лукашенко заявил, что Белоруссия не станет принимать украинские самолеты
Фото: president.gov.by

Лукашенко заявил, что Белоруссия не станет принимать украинские самолеты

Юлия Павлушова

В мире

Минск не станет допускать в свое воздушное пространство самолеты с Украины. Об этом в субботу, 19 июня, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава государства уточнил, что такое решение принято в ответ на аналогичные действия украинских властей.

— Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты, — отметил Александр Лукашенко.

Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая, пишет РИА Новости. Причиной послужил инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.

Самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, в воскресенье, 23 мая, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что на борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. 3 июня он сообщил, что признает вину в призывах к протестам после выборов президента в Белоруссии. Протасевич находится в минском СИЗО № 1. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Европарламент призвал расследовать возможную роль России в инциденте с рейсом Ryanair. В резолюции сообщалось, что любой россиянин, прямо или косвенно связанный с этой ситуацией, должен попасть под санкции Евросоюза.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что попытки обвинить Россию в причастности к экстренной посадке самолета Ryanair в Минске являются спекуляциями.

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