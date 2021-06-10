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Европарламент призвал расследовать возможную роль России в инциденте с рейсом Ryanair
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Европарламент призвал расследовать возможную роль России в инциденте с рейсом Ryanair

Иван Юминов

Политика

Европарламент принял резолюцию с призывом ввести широкие секторальные санкции против Белоруссии и расследованию возможной роли России в экстренной посадке рейса Ryanair в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе организации в четверг, 10 июня.

— Европарламент призывает Совет ЕС как можно быстрее расширить список юридических и физических лиц, попадающих под санкции, за счет тех, кто причастен к принудительной посадке самолета Ryanair, задержанию Романа Протасевича и Софьи Сапеги, — говорится в тексте резолюции.

Кроме того, в документе сообщается о том, что любой россиянин, прямо или косвенно связанный с этой ситуацией, должен попасть под санкции Евросоюза.

Также Европарламент предложил временно приостановить участие Белоруссии в системе SWIFT, отмечается на сайте органа.

Самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, в воскресенье, 23 мая, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что на борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

3 июня он сообщил, что признает вину в призывах к протестам после выборов президента в Белоруссии. Протасевич находится в минском СИЗО № 1. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

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