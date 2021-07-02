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Больных ОРВИ москвичей обязали соблюдать изоляцию до отрицательного ПЦР-теста на COVID

Полина Долганова

Общество
Больных ОРВИ москвичей обязали соблюдать изоляцию до отрицательного ПЦР-теста на COVID
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Все больные ОРВИ должны соблюдать изоляцию до получения отрицательного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— До получения отрицательного ПЦР-теста на коронавирус все больные ОРВИ должны соблюдать режим самоизоляции, — цитирует заммэра РИА Новости.

Ранее доктор медицинских наук Дмитрий Еделев заявил, что индийский штамм COVID-19 маскируется под ОРВИ. По его словам, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила высшую степень опасности мутации из Индии.

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