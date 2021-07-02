Появились кадры из столичной квартиры, где произошел хлопок газа

Фото: Мосгаз

Россия, Москва, Качалинская улица, 9 Карта всех событий

Три газовых баллончика для заправки зажигалок взорвались в жилом доме в Таганском районе Москвы. В результате хлопка газа загорелась кухонная мебель. Площадь возгорания составила один квадратный метр. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 2 июля, сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

В пресс-службе ведомства отметили, что, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Видео: Пресс-служба АО Мосгаз

Напомним, инцидент произошел на 8-м этаже жилого дома по адресу Качалинская улица, дом 9. На месте происшествия экстренные службы обнаружили выбитые окна квартиры.

— Хозяйка квартиры не пострадала, — заключил источник «ВМ».

Позже в пресс-службе МЧС по городу сообщили, что пожар был ликвидирован до прибытия экстренных служб.