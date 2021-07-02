Вассерман: Для удобства жителей Гольянова остановку автобусов из области следует оставить на прежнем месте

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Во избежание скопления людей на будущей станции метро «Гольяново» конечную остановку автобусов, которые следуют из области, необходимо оставить на прежнем месте — возле метро «Щелковская». Таким мнением поделился известный публицист и участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман в ходе встречи с инициативной группой жителей района.

Горожане высказали свои опасения Анатолию Вассерману о том, что с окончанием строительства станции часть пассажиропотока пригородных автобусов перейдет с перегруженного Щелковского вокзала на новую конечную точку синей ветки. Эксперт подчеркнул нецелесообразность использования новой станции метро в Гольянове в качестве пересадочного узла.

— Проблема больше даже не в том, что пассажиропоток перейдет на эту станцию, хотя эти чаяния я прекрасно понимаю. Проблема в том, что слишком большой пассажиропоток уже скапливается в узкой точке Щелковского вокзала. Сейчас пассажиропоток там составляет более 200 тысяч пассажиров в сутки. И конечно, это не значит, что нужно переносить конечную пригородных автобусов в Гольяново, когда здесь появится новая станция. Надо распределять поток равномерно по транспортным узлам, которые находятся в районах на въезде в Москву, — сказал Анатолий Вассерман.

В ходе встречи жители ВАО также пожаловались публицисту на существенные задержки наземного общественного транспорта в районе.

— Особые проблемы доставляет жителям востока автобус № 171, следующий от улицы Камчатской до метро «Электрозаводская». Этот маршрут, по сути, единственное транспортное звено, связывающее жителей Гольянова с поликлиникой № 87. Еще раз подчеркну, что так быть не должно. Это неэффективная работа городской транспортной системы, — заявил эксперт.

Он уточнил, что необходимо доводить интервалы движения автобусов до пяти минут.

— Даже если придется взять часть маршрутов на дотацию, это несравненно дешевле, чем расширять улицы и строить развязки из-за потока автомобилей. Этот поток возникает, когда общественный транспорт не справляется со своими задачами, — заключил Вассерман.