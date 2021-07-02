Вассерман: Для удобства жителей Гольянова остановку автобусов из области следует оставить на прежнем месте
Во избежание скопления людей на будущей станции метро «Гольяново» конечную остановку автобусов, которые следуют из области, необходимо оставить на прежнем месте — возле метро «Щелковская». Таким мнением поделился известный публицист и участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман в ходе встречи с инициативной группой жителей района.
Горожане высказали свои опасения Анатолию Вассерману о том, что с окончанием строительства станции часть пассажиропотока пригородных автобусов перейдет с перегруженного Щелковского вокзала на новую конечную точку синей ветки. Эксперт подчеркнул нецелесообразность использования новой станции метро в Гольянове в качестве пересадочного узла.
— Проблема больше даже не в том, что пассажиропоток перейдет на эту станцию, хотя эти чаяния я прекрасно понимаю. Проблема в том, что слишком большой пассажиропоток уже скапливается в узкой точке Щелковского вокзала. Сейчас пассажиропоток там составляет более 200 тысяч пассажиров в сутки. И конечно, это не значит, что нужно переносить конечную пригородных автобусов в Гольяново, когда здесь появится новая станция. Надо распределять поток равномерно по транспортным узлам, которые находятся в районах на въезде в Москву, — сказал Анатолий Вассерман.
В ходе встречи жители ВАО также пожаловались публицисту на существенные задержки наземного общественного транспорта в районе.
— Особые проблемы доставляет жителям востока автобус № 171, следующий от улицы Камчатской до метро «Электрозаводская». Этот маршрут, по сути, единственное транспортное звено, связывающее жителей Гольянова с поликлиникой № 87. Еще раз подчеркну, что так быть не должно. Это неэффективная работа городской транспортной системы, — заявил эксперт.
Он уточнил, что необходимо доводить интервалы движения автобусов до пяти минут.
— Даже если придется взять часть маршрутов на дотацию, это несравненно дешевле, чем расширять улицы и строить развязки из-за потока автомобилей. Этот поток возникает, когда общественный транспорт не справляется со своими задачами, — заключил Вассерман.