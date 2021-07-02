Выставка «Мандрагора» открылась в Музее Чайковского

Фото: Сайт Российского национального Музея музыки

Музей «П. И. Чайковский и Москва» приглашает посетителей на выставку «Мандрагора».

В фондах Российского национального музея музыки хранится рукопись фрагмента незавершенной оперы Петра Ильича Чайковского «Мандрагора» — «Хор цветов и насекомых в Иванову ночь». Этот отрывок стал символическим памятником дружбы композитора с профессором ботаники С. А. Рачинским.

Чайковский познакомился с профессором Рачинским в 1866 году. В его доме на Малой Дмитровке собирались ученые, литераторы, музыканты, художники. Ученый назвал «патентом на бессмертие» посвящение ему Чайковским Квартета № 1.

В поисках сюжета для нового произведения Чайковский обратился к либретто оперы «Мандрагора», написанному Сергеем Рачинским. В этом сочинении Чайковского увлекли волшебный колорит романтической фантастики, тема верной любви героев. Единственным номером оперы стал замечательный по выразительности «Хор цветов и насекомых». На этом работа прекратилась.

Полный текст либретто в настоящее время неизвестен. Сюжет «Мандрагоры» уже после смерти Чайковского был кратко изложен Рачинским в письме к брату композитора.

Выставка открыта до 31 января 2022 года, сообщается на сайте музея.