Наталья Сергунина: Число обращений к услугам для бизнеса на портале mos.ru достигло миллиона в год

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На столичном портале mos.ru зарегистрировались более 338 тысяч корпоративных кабинетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Около миллиона обращений к электронным услугам для бизнеса было зафиксировано за 2020 год. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина.

— Использование цифровой экосистемы города значительно упрощает для предпринимателей коммуникацию с госорганами и между собой. На портале mos.ru сегодня зарегистрировано более 338 тысяч корпоративных кабинетов юридических лиц и ИП. Здесь бизнесу доступно более 200 онлайн-услуг и сервисов, — заявила она.

По ее словам, все онлайн-услуги для бизнеса распределены в общие каталоги и сгруппированы по категориям, что облегчает поиск для пользователя. В том числе, там представлены ссылки на услуги, которые оказываются на сайтах ведомств — происходит автоматическая переадресация на необходимую страницу.

Сергунина упомянула, что важным итогом 2020 года стало обновление корпоративного кабинета для юридических лиц и ИП. Он стал функционировать как единая площадка для всех сотрудников организации с удобными настраиваемыми виджетами, полезной информацией и новыми разделами «Городская недвижимость» и «Поддержка бизнеса».

Помимо этого, свои цифровые продукты для предпринимателей предлагают и другие сервисы. Более 20 из них представлено на платформе «Малый бизнес Москвы». Ими за 2020 год воспользовались более 42,5 тысячи раз. Еще 20 предлагает портал Московского информационного кластера, сообщает заммэра.

Ранее Наталья Сергунина рассказала, что Москва возглавила рейтинг инновационного развития регионов России. В столице работает более 130 тысяч технологических компаний. Причем 68 процентов из них относятся к малому и среднему бизнесу, отметила она.