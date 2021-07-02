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Выставка «Летняя коллекция» откроется в Музее современного искусства

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Летняя коллекция» откроется в Музее современного искусства
Фото: Анна Назайкина / Вечерняя Москва

Московский музей современного искусства представляет выставку «Летняя коллекция», посвященную новым экспонатам.

Посетители увидят работы четырнадцати российских художников разных поколений. Прежде всего, это масштабные инсталляции, такие как «Живой уголок» Владислава Ефимова, «Канат» Таус Махачевой или «Рингтон» Анны Ротаенко, и авторские серии, среди которых «Механическое рисование» Игоря Шелковского и «Dance» Сергея Сапожникова. Все произведения искусства ранее экспонировались в составе различных выставок.

Особым включением в экспозицию является проект Екатерины Анохиной — серия малоформатных моментальных фотографий, образующих камерную галерею «облачных портретов» современных художников. Отснятые в музее, в мастерских и иных локациях, они предлагают доверительный взгляд на участников выставки.

«Летняя коллекция» — это пестрая вереница художественных проектов, формально совершенно независимых друг от друга. Их авторы по-своему осмысляют изменчивую современность — реальность, в которой сегодня радикально сдвигаются границы природного и культурного, социального и личного, биологического и политического, человеческого и техногенного.

Выставка открыта с 5 июля по 26 сентября, сообщается на сайте музея.

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