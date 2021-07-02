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Алексей Ягудин рассказал, что не хочет в старости доставлять неудобства близким

Михаил Алимов

Общество
Алексей Ягудин рассказал, что не хочет в старости доставлять неудобства близким
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российский фигурист Алексей Ягудин заявил, что без сожаления уйдет из жизни, потому что уже многого добился. Более того, он не хочет доставлять неудобства близким людям, когда постареет.

По его словам, он никогда не хотел дожить до старости. Даже надеялся, что случайно уйдет из жизни в какой-то момент.

— Я изначально собирался жить недолго, лет 50–55. Сейчас, когда мне 41, я чуть планку отодвинул. Надо радио освоить и еще пару дел сделать. Ну сейчас ориентировочно 65–70. У меня мечта была, чтобы меня сбила фура. Я не хочу доставлять кому-то неудобства, когда мне будет уже совсем тяжело. Не хочу, чтобы мучились те люди, которые меня окружают. То есть я хочу: раз — и все, — рассказал он в эфире телеканала «Пятница».

Ранее фигурист ответил на вопрос о том, вернется ли Алина Загитова на лед. По его словам, она никуда и не уходила.

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