Экскурсия «Честь Бородинского дня» пройдет в музее-панораме

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Музей-панорама «Бородинская битва» приглашает посетителей 8, 15 и 29 июля принять участие в обзорной экскурсии по основной экспозиции «Честь Бородинского дня».

Участники мероприятия познакомятся с историей Отечественной войны 1812 года, ее героями и сражениями.

Художественная панорама «Бородино», центральный экспонат музея, — одна из самых больших панорам в мире, написанная русским баталистом Францем Рубо. На картине изображен решающий момент битвы между русской и французской армиями при селе Бородино 7 сентября 1812 года.

Помимо панорамы в музее представлена большая коллекция предметов эпохи 1812 года, среди которых произведения батальной живописи и декоративно-прикладного искусства, вооружение, обмундирование и снаряжение, предметы военного быта русской и французской армий.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте панорамы.