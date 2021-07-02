Четырехлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Москве

Фото: pixabay.com

Следственный комитет РФ по столице проводит доследственную проверку после падения четырехлетнего мальчика из окна второго этажа. Об этом в пятницу, 2 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел 30 июня в Тверском районе города. Ребенок, оставшись без присмотра, залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и упал. Малыша доставили в медицинское учреждение.

По словам представителя ведомства, следователи выяснят все обстоятельства и причины произошедшего.

— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — заключила Иванова.

Ранее «ВМ» сообщала, что ребенок выпал из окна третьего этажа на юго-востоке столицы.