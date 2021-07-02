Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Четырехлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Москве

Юлия Павлушова

Происшествия
Четырехлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Москве
Фото: pixabay.com

Следственный комитет РФ по столице проводит доследственную проверку после падения четырехлетнего мальчика из окна второго этажа. Об этом в пятницу, 2 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел 30 июня в Тверском районе города. Ребенок, оставшись без присмотра, залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и упал. Малыша доставили в медицинское учреждение.

По словам представителя ведомства, следователи выяснят все обстоятельства и причины произошедшего.

— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — заключила Иванова.

Ранее «ВМ» сообщала, что ребенок выпал из окна третьего этажа на юго-востоке столицы.

Читайте также:
падениеребенококна
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прививка от гордости

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чуть помедленнее, лето, умоляю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Активно решаем проблемы граждан

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Все мнения
О проекте