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Ребенок выпал из окна третьего этажа на юго-востоке столицы

Илья Ашуров

Происшествия
Ребенок выпал из окна третьего этажа на юго-востоке столицы
Фото: СК РФ

Следственный комитет проводит проверку по факту выпадения ребенка из окна квартиры на юго-востоке столицы. Об этом в пятницу, 25 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел вечером 24 июня. Мальчика 2013 года рождения оставили в комнате одного. В какой-то момент ребенок забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Последняя не выдержала нагрузки — ребенок выпал из окна третьего этажа.

Позже мальчика доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

— В рамках проверки следователями выполняется необходимый комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, — заключила Иванова.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о похожем случае: ребенок 2017 года рождения выпал из окна квартиры на седьмом этаже на северо-востоке столицы. Тогда СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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