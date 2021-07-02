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Попова призвала вакцинироваться от COVID-19, чтобы избежать появления новых штаммов

Иван Юминов

Общество
Попова призвала вакцинироваться от COVID-19, чтобы избежать появления новых штаммов
Фото: Пресс-служба МУФ

Каждый новый штамм коронавируса сильнее предыдущего, россиянам нужно привиться, чтобы избежать появления новых вариантов инфекции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 2 июля.

— На сегодняшний день каждый новый штамм говорит о том, что он чуть сильнее предыдущего... Но вместе с тем все равно это тот же самый вирус. Сегодняшние вакцины, все, которые есть в Российской Федерации... защищают от болезни, — рассказала руководитель ведомства в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).

Чем меньше COVID-19 вступает в контакт с разными людьми, добавила Попова, тем меньше у него имеется возможностей мутировать, поэтому необходимо вакцинироваться. Индийский штамм, по ее словам, вытесняет британский, важно понять, будет ли вирус мутировать настолько, что потребуются новые вакцины.

Россия должна к 2024 году полностью обеспечивать свои потребности в тест-системах, вакцинах и средствах индивидуальной защиты, приводит слова Поповой ТАСС.

1 июля в столичном парке «Зарядье» начал работу юбилейный МУФ. По традиции форум открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Более 450 спикеров примут участие в мероприятиях, из них 191 участника подключат к дискуссиям в формате телемоста.

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