Ректор РХТУ Мажуга рассказал о том, как создаются биомедицинские материалы

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Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга в рамках просветительского проекта всероссийского общества «Знание» в Тамбовском государственном техническом университете выступил с лекцией о создании биомедицинских материалов от дизайна до клинических испытаний. Он также рассказал о роли просветительских проектов для образования и профориентации российской молодежи.

— Российское общество «Знание» — это актуальный и важный проект. Ведь сегодня подавляющее большинство россиян говорит о том, что им необходимо постоянно обновлять свои знания. Это означает, что запрос на просветительскую деятельность сегодня огромен, — сказал Мажуга в беседе с журналистами.

Ученый упомянул данные опросов, по которым более половины жителей России уверены, что новые знания необходимы для личного развития, а более трети респондентов намерены использовать их для работы и повседневной жизни.

— Российская молодежь хочет получать достоверную, проверенную информацию о современной технике и технологиях, перспективных научных разработках. Особый интерес вызывают достижения передовой науки, описанные простым языком, — подчеркнул ректор РХТУ.

Общественная некоммерческая организация Российское общество «Знание» действует с 2016 года. В апреле 2021 года в ходе послания Федеральному Собранию Владимир Путин призвал перезапустить его на современной цифровой платформе.

В июне общество «Знание» запустило новый просветительский проект «Умные недели», в ходе которого известные эксперты, ученые, успешные предприниматели и деятели искусства проводят по всей стране встречи со студентами, посвященные истории, науке, современным технологиям, архитектуре, искусству, спорту, лидерству, тайм-менеджменту, информационной безопасности и предпринимательству. До конца августа «Умные недели» пройдут в более чем 60 регионов России.