Лидер группы «Ногу свело!» обвинил Диму Билана в срыве концерта

Фото: АГН Москва

Лидер российской группы «Ногу свело!» Макс Покровский обвинил певца Диму Билана в отмене концерта группы в Санкт-Петербурге. Эмоциональное обращение к певцу он опубликовал в своем Instagram.

По словам Макса Покровского, выступление группы сорвалось из-за того, что на концерте Димы Билана, прошедшем накануне, нарушили антиковидные меры.

— Это неуважение к коллегам и публике, в частности к нашей. Билан, это не очень было культурно, — высказался фронтмен «Ногу свело!».

Макс Покровский добавил, что представители группы попытаются спасти концерт. Выступление «Ногу свело!» попробуют перенести в другое место или же организовать в другой день.

Ранее сообщалось, что грубые нарушения антикоронавирусных мер выявили на концерте группы «Звери» в Москве.