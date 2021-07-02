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Новый дом по программе реновации построят в районе Соколиная Гора

Юлия Павлушова

Город
Новый дом по программе реновации построят в районе Соколиная Гора
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Гаражная улица, вл3 Карта всех событий

Новостройку по программе реновации на 165 квартир возводят в районе Соколиная Гора. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Дом площадью 9,7 тысячи квадратных метров строят по адресу улица Гаражная, владение 3. Строительную площадку уже огородили, в ближайшее время на место доставят материалы для шпунтового ограждения. Глава ведомства отметил, что завершат работы в 2022 году.

Жилой дом будет двухсекционным, с подземной парковкой. Входные группы здания оформят витражным остеклением. На первом этаже разместят магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы и секции для детей.

Новостройку оборудуют охранными и противопожарными системами, обустроят вход для мам с колясками и маломобильных граждан, отметили в ведомстве. Во дворе установят детскую и спортивную площадки, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники, оборудуют парковку.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в 2017 году. В ее рамках предусмотрено расселение 5175 домов и около миллиона жителей столицы. Всего для ее реализации подобрано 513 стартовых площадок на территории города.

Ранее сообщалось, что пик ввода жилья по программе реновации в Москве придется на 2026–2028 годы.

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