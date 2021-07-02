Андрей Бочкарев: Более 700 новых объектов построят в Москве до 2024 года

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В 2021–2023 годах в рамках городской адресной инвестиционной программы в Москве построят 740 новых объектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 2 июля.

— У нас в рамках адресной инвестиционной программы запланировано строительство 740 крупных объектов. Две трети нашего бюджета, порядка 70 процентов, выделено на развитие транспортной инфраструктуры, — рассказал заммэра в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).

Бочкарев добавил, что одним из главных направлений работы является расширение метро. Работы ведутся и в строительстве дорог и жилья, а реализация программы реновации фактически перестроит ландшафт столицы, отметил заммэра. Власти также строят новые детские сады, объекты здравоохранения и школы.

1 июля в столичном парке «Зарядье» начал работу юбилейный МУФ. По традиции форум открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Более 450 спикеров примут участие в мероприятиях, из них 191 участника подключат к дискуссиям в формате телемоста.