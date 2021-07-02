Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев: Более 700 новых объектов построят в Москве до 2024 года

Иван Юминов

Город
Андрей Бочкарев: Более 700 новых объектов построят в Москве до 2024 года
Фото: АГН Москва

В 2021–2023 годах в рамках городской адресной инвестиционной программы в Москве построят 740 новых объектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 2 июля.

— У нас в рамках адресной инвестиционной программы запланировано строительство 740 крупных объектов. Две трети нашего бюджета, порядка 70 процентов, выделено на развитие транспортной инфраструктуры, — рассказал заммэра в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).

Бочкарев добавил, что одним из главных направлений работы является расширение метро. Работы ведутся и в строительстве дорог и жилья, а реализация программы реновации фактически перестроит ландшафт столицы, отметил заммэра. Власти также строят новые детские сады, объекты здравоохранения и школы.

1 июля в столичном парке «Зарядье» начал работу юбилейный МУФ. По традиции форум открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Более 450 спикеров примут участие в мероприятиях, из них 191 участника подключат к дискуссиям в формате телемоста.

Читайте также:
Андрей БочкаревстроительствоМосковский урбанистический форум (МУФ)
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прививка от гордости

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чуть помедленнее, лето, умоляю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Активно решаем проблемы граждан

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Все мнения
О проекте