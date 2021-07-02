Андрей Бочкарев рассказал о строительстве транспортной инфраструктуры в условиях пандемии

Фото: пресс-служба МУФ

Столичные власти ускоряют строительство транспортной инфраструктуры, несмотря на трудности из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 2 июля.

— Мы столкнулись с нехваткой рабочих на стройках в связи с тем, что многие иностранные трудовые мигранты уехали из России. Но, несмотря на это, мы стремимся к тому, чтобы ускорить работы на инфраструктурных проектах и завершить их быстрее, — рассказал заммэра в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).

Строителей, по словам Бочкарева, привлекают из других городов и регионов страны. Метро и дороги строили даже в период временной приостановки строек в мае 2020 года, добавил он. На столичных стройках соблюдается социальная дистанция, а также используются маски и санитайзеры, заключил Бочкарев.

1 июля в столичном парке «Зарядье» начал работу юбилейный МУФ. По традиции форум открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Более 450 спикеров примут участие в мероприятиях, из них 191 участника подключат к дискуссиям в формате телемоста.