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Ревакцинацию постояльцев домов престарелых от COVID-19 проведут в Москве

Иван Юминов

Город
Ревакцинацию постояльцев домов престарелых от COVID-19 проведут в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Ревакцинация постояльцев домов престарелых от коронавируса начнется в Москве на следующей неделе. Об этом сообщил глава столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак в пятницу, 2 июля.

— Буквально на следующей неделе, мы обсуждали это с руководством, начинаем ревакцинацию. Прошло шесть месяцев, и мы будем снова вакцинировать этих людей, — приводит слова руководителя ведомства РИА Новости.

Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что в столичных домах престарелых не выявили заболеваемости COVID-19 после вакцинации проживающих. Она напомнила, что вакцинацию в данных учреждениях начали проводить в новогодние праздники.

К февралю 2021 года второй компонент препарата получили 96 процентов пенсионеров, которые не имели противопоказаний. Ракова уточнила, что из 15 тысяч проживающих в домах престарелых прививку получили порядка 80 процентов человек.

С 1 июля процедуру можно пройти в восьми павильонах «Здоровая Москва», а с 5 июля — еще в 12 поликлиниках города. Полный список точек доступен на официальном сайте мэра Москвы.

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