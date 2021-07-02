Движение на участке шоссе Энтузиастов перекрыли из-за ДТП с мотоциклом
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 19 Карта всех событий
Три автомобиля и мотоцикл столкнулись на востоке столицы. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщил Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.
Инцидент произошел на шоссе Энтузиастов неподалеку от дома № 19.
По данным ведомства, из-за ДТП пришлось временно перекрыть для транспорта левую и среднюю полосы шоссе.
— На месте находятся оперативные службы города, — отметили в дептрансе.
Ранее движение было затруднено после аварии с участием трех легковых автомобилей на внешней стороне МКАД.
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