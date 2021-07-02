«Не укладывайтесь»: доктор Комаровский назвал необычный способ борьбы с бессонницей

Фото: Youtube / Доктор Комаровский

Врач-педиатр Евгений Комаровский дал совет тем, кто не может уснуть и страдает из-за бессонницы. По словам врача, не нужно пытаться уснуть, если вы не хотите этого.

— Один из способов лечения бессонницы — кровать только для сна. Если вы понимаете, что ляжете и не сможете долго заснуть, будете читать, ворочаться, то не укладывайтесь тогда, — посоветовал Комаровский. — Лучше сядьте и почитайте. Когда почувствуете, что у вас закрываются глаза, тут же укладывайтесь. Это один из способов лечения.

Видеозапись передачи «Бессонница: причины и способы помощи» опубликована в Youtube.

Ранее врач-сомнолог и кандидат медицинских наук София Черкасова рассказала о том, что здоровый и крепкий сон является результатом постоянной проработки режима дня.