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Малышева назвала три продукта для долголетия

Павел Гриднев

Общество
Малышева назвала три продукта для долголетия
Фото: Youtube / А поговорить?

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» перечислила три продукта, которые способствуют долголетию.

Первый продукт — яйца. При этом Малышева заметила, что перепелиные и куриные яйца — это практически одинаковые продукты, но холестерина в перепелиных яйцах больше.

— Но в желтке очень много холина. А в перепелиных — еще больше относительно белка, — сказала Малышева и посоветовала съедать одно яйцо в день.

Второй продукт — йогурт или же кефир, несладкая простокваша. Они содержат живые бактерии, которые «провоцируют» положительные эффекты: улучшают работу кишечника и хорошо влияют на состояние иммунитета.

Третий продукт — грецкие орехи. Исследования показывают, что им присущи антиоксидантные функции, которые защищают клетки.

Видеозапись программы опубликована в Youtube.

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