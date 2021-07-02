Лукашенко заявил о попытке подрыва узла связи ВМФ России в Вилейке

Фото: president.gov.by

«Спящие» террористические ячейки, которые выявили на территории Белоруссии, пытались подорвать узел связи ВМФ России в Вилейке. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в пятницу, 2 июля.

— Мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете. Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы, — рассказал глава государства, добавив, что обсудил это во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Лукашенко уточнил, что эти ячейки также пытались уничтожить большое количество лесозаготовительной техники, отмечает БелТА.

Ранее Лукашенко распорядился полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, огромное количество оружия поступает оттуда в республику. Глава государства добавил, что Киев, Германия, США, Польша и Литва связаны со «спящими» ячейками в республике.

Мероприятия, которые провела контрразведка страны, позволят предъявить претензии конкретным политическим руководителям Германии, заключил Лукашенко.