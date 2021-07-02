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Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной

Иван Юминов

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Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной
Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной. Соответствующее заявление он сделал на собрании в честь Дня Независимости в пятницу, 2 июля.

— Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной, — рассказал глава государства.

Лукашенко добавил, что Киев, Германия, США, Польша и Литва связаны со «спящими» террористическими ячейками в республике. Властям страны удалось их вскрыть, целью ячеек была насильственная смена власти, приводит слова президента БелТА.

Ранее Лукашенко рассказал о масштабной антитеррористической операции, проведенной в стране. По его словам, те мероприятия, которые провела контрразведка страны, позволят предъявить претензии конкретным политическим руководителям Германии — канцлеру Ангеле Меркель и «кое-кому из руководства».

Александр ЛукашенкоУкраинаБелоруссия
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