Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной. Соответствующее заявление он сделал на собрании в честь Дня Независимости в пятницу, 2 июля.

— Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной, — рассказал глава государства.

Лукашенко добавил, что Киев, Германия, США, Польша и Литва связаны со «спящими» террористическими ячейками в республике. Властям страны удалось их вскрыть, целью ячеек была насильственная смена власти, приводит слова президента БелТА.

Ранее Лукашенко рассказал о масштабной антитеррористической операции, проведенной в стране. По его словам, те мероприятия, которые провела контрразведка страны, позволят предъявить претензии конкретным политическим руководителям Германии — канцлеру Ангеле Меркель и «кое-кому из руководства».