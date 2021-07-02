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Владимир Путин наградил орденом заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова

Иван Юминов

Общество
Владимир Путин наградил орденом заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru)

Президент России Владимир Путин наградил заместителя мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 2 июля.

— За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить... Бирюкова Петра Павловича, — говорится в тексте документа.

Бирюков был назначен заместителем мэра 26 октября 2010 года. Он также награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2006) и орденом Александра Невского (2018). Является заслуженным строителем России, почетным строителем России и почетным строителем Москвы.

Ранее сообщалось, что Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени бывшего ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова.

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