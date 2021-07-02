Путин наградил орденом бывшего ректора НИУ ВШЭ Кузьминова

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени бывшего ректора НИУ Высшая школа экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу, 2 июля.

— Президент своим указом наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Ярослава Кузьминова — ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что Кузьминов покинул пост ректора ВШЭ. Он займет должность научного руководителя университета, заменив на этой позиции 87-летнего доктора экономических наук Евгения Ясина, вместе с которым он в начале 1990-х обсуждал концепцию создания нового экономического вуза в России. Кузьминов возглавлял ВШЭ на протяжении 28 лет.