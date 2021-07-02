Путин наградил орденом бывшего ректора НИУ ВШЭ Кузьминова
Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени бывшего ректора НИУ Высшая школа экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу, 2 июля.
— Президент своим указом наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Ярослава Кузьминова — ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ранее сообщалось, что Кузьминов покинул пост ректора ВШЭ. Он займет должность научного руководителя университета, заменив на этой позиции 87-летнего доктора экономических наук Евгения Ясина, вместе с которым он в начале 1990-х обсуждал концепцию создания нового экономического вуза в России. Кузьминов возглавлял ВШЭ на протяжении 28 лет.