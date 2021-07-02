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Врио ректора НИУ ВШЭ назначен ректор ДВФУ Никита Анисимов

Иван Юминов

Общество
Врио ректора НИУ ВШЭ назначен ректор ДВФУ Никита Анисимов
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Временно исполняющим обязанности ректора НИУ «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) назначен ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков в пятницу, 2 июля.

— С сегодняшнего дня исполняющим обязанности ректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» назначен Никита Юрьевич Анисимов, — приводит слова министра ТАСС.

Ранее сообщалось, что Ярослав Кузьминов покинул пост ректора ВШЭ. Он займет должность научного руководителя университета, заменив на этой позиции 87-летнего доктора экономических наук Евгения Ясина, вместе с которым он в начале 1990-х обсуждал концепцию создания нового экономического вуза в России. Ясин попросил освободить его от своих обязанностей по состоянию здоровья.

Кузьминов возглавлял ВШЭ на протяжении 28 лет. После отставки Кузьминова президент России Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

МинобрнаукиВШЭректор
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