Юные хоккеистки из Подмосковья взяли золото первенства России

Фото: Официальный портал мэра и правительства Москвы

Золото первенства России по хоккею на траве завоевала команда девушек из Московской области. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона.

Соревнования среди девушек 15–16 лет проходили в Выборге. Представительницы Подмосковья одержали победу во всех встречах. Только один из матчей с соперницами из Москвы прошел в ничью.

При этом юноши из подмосковной команды заняли третье место на аналогичном первенстве.

Глава Минспорта Подмосковья Роман Терюшков отметил, что несколько дней назад 12-летние спортсменки показали высокий результат в хоккее на траве. Они заняли место в тройке сильнейших сборных страны, пишет Подмосковье сегодня.

Ранее сообщалось, что два москвича завоевали золотые медали на Европейской физической олимпиаде. Олимпиада проходила дистанционно в период с 19 по 26 июня в два тура. В теоретическом туре школьникам из разных стран предлагалось выполнить три задания, отличающихся по сложности. Во втором, экспериментальном туре были еще два задания.