Путин обсудил с Макроном Украину, саммит в Женеве и Нагорный Карабах

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил ситуацию в Донбассе, Нагорный Карабах, а также итоги саммита в Женеве. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу, 2 июля.

— Обстоятельно рассмотрен широкий круг вопросов взаимодействия России и Франции в международных делах. Особое внимание уделено проблематике стабильности и безопасности на европейском континенте, — говорится в сообщении.

Главы стран констатировали, что построению конструктивных отношений России и ЕС способствовало бы решение проблем кибербезопасности, здравоохранения, климата и борьбы с международным терроризмом. Москва, по словам Путина, к этому готова, если ЕС проявит встречную заинтересованность.

Минские соглашения в очередной раз признаны лидерами безальтернативной основы урегулирования ситуации в Донбассе. Путин отметил, что Киев своими деструктивными действиями фактически саботирует усилия сторон.

Лидеры также обсудили ход реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху. Присутствие российских миротворцев позволяет во многом сохранять стабильной обстановку в регионе, говорится в сообщении.

Обе стороны выразили настрой на содействие в продвижении политического процесса с участием всех ключевых сил по урегулированию ситуации в Ливии. Путин благодаря проявленному Макроном интересу рассказал об итогах российско-американского саммита в Женеве, отмечается на сайте Кремля.