Двое экс-сотрудников СИЗО в Москве и их соучастник предстанут перед судом за взяточничество

Фото: СК РФ

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших сотрудников ФСИН и их соучастника, обвиняемых в ряде коррупционных преступлений. Об этом в пятницу, 2 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Мужчинам вменяют 54 преступных эпизода, связанных с получением взяток, а также превышением должностных полномочий.

По словам представителя ведомства, с мая 2019 года по июль 2020 года сотрудники столичного СИЗО и их сообщник за «вознаграждение» суммой свыше 1,5 миллиона рублей проносили на территорию изолятора мобильные телефоны и передавали их арестованными.

Подельников задержали. Они признали свою вину в полном объеме. Кроме того, следователи нашли банковские счета, на которые мужчинам переводили взятки.

Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «ВМ» сообщала, что отбывающего пожизненный срок главаря банды черных риелторов осудят в Подмосковье.