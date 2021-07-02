Сборная Испании по футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сборная Испании вышла в полуфинал чемпионата Европы по Футболу, одержав Победу над командой Швейцарии. Матч четвертьфинала проходил в пятницу, 2 июля в Санкт-Петербурге.

Основное и дополнительное время игры команды завершили со счетом 1:1. Испанию вывел вперед автогол Дениса Закарии на восьмой минуте. В итоге счет сравнял Джержан Шакири.

Изменила ход чемпионата серия послематчевых пенальти — в ней команда Испании оказалась сильнее, со счетом 3:1.

Теперь испанцы встретятся 6 июля в полуфинале ЧЕ с победителем игры между Бельгией и Италией.

Ранее сообщалось, что сборная России покинула Евро-2020, заняв последнее место в группе после трех встреч. Недавно определились два участника, которых многие эксперты не ожидали увидеть в 1/4 турнира: ими сенсационно стали сборные Чехии и Швейцарии, сумевшие победить своих более именитых соперников в матчах 1/8 Евро. Нидерланды и Франция, команда которой считалась одним из фаворитов турнира, остаются без титула.