«Что случилось?»: Асмус напугала подписчиков снимком из больницы

Фото: instagram/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус опубликовала фотографию из больницы с гипсом на левой ноге.

— Пятница, — одновременно загадочно и лаконично подписала она публикацию.

На снимке она сидит на медицинской кушетке, судя по всему, в больничной палате. Позади нее можно увидеть множество приборов, а одной рукой актриса держит костыль.

Поклонники артистки весьма озадачились снимком, так как больше никакой информации Асмус не предоставила.

«Так… Тормозила ногой?»; «Кристина, очень сочувствую вам. Понимаю, насколько это серьезно»; «Это же съемка? Не по-настоящему?»; «Ой нет, что случилось?»; «Это кино или реалии?»; «Производственная травма или бытовая? По-любому, здоровья вам», — написали обеспокоенные фолловеры.

Ранее Асмус показала, как выглядела в 16 лет. Она отметила, что решила выложить снимок, так как не все поклонники узнали ее на кадрах из сериала, где актриса снималась в массовке.