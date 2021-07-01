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«Этот хомячок — я!»: Кристина Асмус показала, как выглядела в 16 лет

Виктория Непомнищева

Общество
«Этот хомячок — я!»: Кристина Асмус показала, как выглядела в 16 лет
Фото: instagram/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус опубликовала на своей странице в Instagram архивное фото.

Асмус отметила, что решила выложить снимок, так как не все поклонники узнали ее на кадрах из сериала «Охотник», где актриса снималась в массовке.

— Да, этот хомячок — я! Мне здесь 16 лет! Мало кто во вчерашнем видео 2004 года узнал меня в этой щекастенькой девочке-одуване. Поэтому выкладываю фото почетче и поближе, — объяснила Асмус.

Она также поделилась с поклонниками воспоминаниями о любимой прическе. На фото у звезды пышное гафре и прямая челка.

— А вы делали себе волосы — гофре? Я без них жить не могла. Каждое утро года три, наверное. Я только одного не понимаю — почему я челку прямую оставляла? — с иронией отметила актриса.

Поклонники пришли в восторг от старого фото звезды и осыпали ее комплиментами.

«Как была лапатулька, так и сейчас»; «Хорошенькая! Щечки детские еще, пухленькие!»; «Прехорошенькая девочка»; «Красотка, как всегда»; «Я узнала тебя по глазам, они всегда такие же прекрасные и добрые!», — написали они.

Ранее Асмус поделилась подробностями личной жизни. Актриса рассказала, что у нее есть отношения и не один год.

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