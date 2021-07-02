Электробусы начнут перевозить пассажиров маршрута т53 в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, метро Таганская Карта всех событий

Пассажиров столичного маршрута т53 начнут перевозить электробусы с 3 июля. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщил Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Этот автобусный маршрут курсирует от платформы Новогиреево до станции метро «Таганская». По пути он следует, в частности, через остановки «Перовская улица», «1-я Владимирская улица», а также «Шоссе Энтузиастов».

— Маршрут и время работы остаются без изменений, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что маршрут наземного транспорта № 836 в Москве стал электробусным.

По словам заместителя мэра столицы в правительстве Москвы, руководителя городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, на сегодняшний день столица является лидером по производству электробусов в Европе.