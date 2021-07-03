Россия провела над Черным морем учебно-боевые полеты на фоне маневров Sea Breeze

Фото: Минобороны РФ

Авиация Черноморского флота (ЧФ) вместе с авиацией Южного военного округа (ЮВО) провели учебно-боевые полеты над Черным морем. Об этом в субботу, 3 июля, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

— Экипажи самолетов Морской авиации и ПВО (МА и ПВО) Черноморского флота (ЧФ) совместно с авиацией Южного военного округа (ЮВО) провели тренировочные полеты над акваторией Черного моря с отработкой задач по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника, — говорится в сообщении.

Напомним, что в северо-западной части Черного моря 28 июня стартовали крупные маневры Sea Breeze, в которых до 10 июля примут участие почти пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 военных корабля от 32 стран, в том числе Украины, США и членов НАТО. По словам представителей Минобороны России, отечественные военные «выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей», которые участвуют в маневрах.

Посольство РФ 23 июня призвало США и их союзников воздержаться от учений в Черном море. Ведомство напомнило, что они не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе, повышают риски непреднамеренных инцидентов и поощряют милитаристские настроения в Киеве.

В учебно-боевых полетах участвуют многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М (со стороны авиации ЧФ), а также истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27 (со стороны авиации ЮВО). До начала полетов самолет-амфибия Бе-12 провел разведку для поиска условных целей в акватории.

— В рамках тренировочных полетов летчики отработали выполнение простых и сложных полетных заданий со средних и малых высот с учетом преодоления средств противовоздушной обороны кораблей условного противника, — отмечается в сообщении.

Военные летчики отрабатывали одиночные и парные заходы на корабли условного противника с прицельными ракетными залпами и бомбометанием по мишеням. Роль кораблей противника играли десантные корабли «Саратов» и «Орск».

В учениях приняли участие более десяти самолетов от авиаций ЧФ И ЮВО, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ВМФ России проведет учения с ракетными пусками возле британских судов. Из-за предполагаемых учений российского ВМФ 26 июня была закрыта зона к югу от Кипра в Средиземном море.